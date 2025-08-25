Российский танкист рассказал, как выжил в тылу ВСУ и похудел на 25 килограммов

В ходе СВО механик-водитель танка позывным Док сумел выжить в тылу ВСУ, питаясь одними консервами. В течение длительного времени он скрывался в лесу, неподалёку от вражеских позиций. Ночью танкист осторожно пробирался за водой и продовольствием. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Звезда».

«150 граммов консервов, тушёнки. Примерно скинул 20-25 килограмм», — вспоминает Док.

Боец подчеркнул, что за это время похудел на 20-25 килограммов, но упорно ждал возвращения боевых товарищей... И дождался! Всё началось с быстрого и внезапного наступления штурмовых групп на мотоциклах. Они первыми прорвались к окраинам населённого пункта и начали зачистку лесных массивов. Тогда-то в одном из разрушенных блиндажей и обнаружили измождённого Дока.