Специальная военная операция (СВО)

25 августа, 12:55

Российский танкист рассказал, как выжил в тылу ВСУ и похудел на 25 килограммов

Механик-водитель танка позывным Док выжил в тылу ВСУ, питаясь одними консервами

Танкист Док. Обложка © Телеканал «Звезда»

В ходе СВО механик-водитель танка позывным Док сумел выжить в тылу ВСУ, питаясь одними консервами. В течение длительного времени он скрывался в лесу, неподалёку от вражеских позиций. Ночью танкист осторожно пробирался за водой и продовольствием. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Звезда».

«150 граммов консервов, тушёнки. Примерно скинул 20-25 килограмм», — вспоминает Док.

Боец подчеркнул, что за это время похудел на 20-25 килограммов, но упорно ждал возвращения боевых товарищей... И дождался! Всё началось с быстрого и внезапного наступления штурмовых групп на мотоциклах. Они первыми прорвались к окраинам населённого пункта и начали зачистку лесных массивов. Тогда-то в одном из разрушенных блиндажей и обнаружили измождённого Дока.

Игрушечный тигрёнок спас жизнь российскому военному в зоне СВО
Напомним, ранее Док раскрыл детали героического сражения и чудесного спасения в серой зоне до прибытия российских штурмовых групп. Оказалось, что его танк был подбит, а солдаты заняли один из вражеских блиндажей, но были обнаружены. По ним вели огонь артиллерия и беспилотники.

Борис Эльфанд
