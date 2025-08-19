Игрушечный тигрёнок спас жизнь российскому военному в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции российский военнослужащий спасся во время взрыва снаряда благодаря игрушке в виде тигрёнка, подаренной ему двухлетним мальчиком из Брянска. Об этом сообщает ИА «Регнум».

Мать ребёнка рассказала, что в декабре 2024 года группа военнослужащих посетила собор Святой Троицы, расположенный неподалеку от их дома, для получения благословения. На улице один из бойцов обратил внимание на мальчика, игравшего на детской площадке, и поинтересовался, не замёрз ли он. По словам женщины, её сын Слава, не говоря ни слова, протянул солдату свою любимую игрушку — тигрёнка из мультфильма «Лео и Тиг», с которым обычно не расставался.

Мальчик наотрез отказался забирать игрушку обратно. В свою очередь, солдат подарил ребёнку нашивку с надписью «Спаси и сохрани», которую прикрепили к его шапке.

Спустя девять месяцев боец предпринял попытки найти семью мальчика. Как сообщила мать ребенка, с ней связалась жена военнослужащего, которая хотела поблагодарить семью из Брянска. Оказалось, что во время атаки со стороны Вооружённых сил Украины российский солдат случайно выронил подаренного тигрёнка. Когда он наклонился, чтобы поднять игрушку, рядом разорвался снаряд. Благодаря этому мужчина избежал серьёзных ранений и остался жив.

После прохождения курса реабилитации военнослужащий вернулся на передовую, но планирует навестить мальчика и его семью в ближайший отпуск.