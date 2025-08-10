«Русским воинам от Кирилла»: Подросток из Подмосковья подарил бойцам СВО свой мотоцикл

Молодой парень по имени Кирилл из подмосковного города Бронницы решил подарить свой мотоцикл бойцам, участвующим в специальной военной операции. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Медведев.

Подарок Кирилла. Видео © Telegram / Андрей Медведев

Надпись на байке и слова самого подростка раскрывают его искреннее желание внести личный вклад в поддержку защитников Родины. Это не просто транспортное средство, а символ поддержки и веры в тех, кто стоит на передовой.

«Русским воинам от Кирилла», — гласит надпись на мотоцикле.

В ответ на такой жест один из представителей Минобороны России записал обращение, в котором пообещал, что мотоцикл попадёт в надёжные руки заслуженного бойца. Кроме того, военный пообещал вручить Кириллу памятный сувенир — каску с эмблемами и подписями командиров, как знак благодарности и уважения.