Porsche Cayenne пьяного нижегородца отправили на нужды СВО
Приставы направили конфискованный у нижегородца Porsche Cayenne на нужды СВО
Передача Porsche Cayenne на нужды СВО. Обложка © VK / ГУФССП России по Нижегородской области
Porsche Cayenne, изъятый у жителя Нижнего Новгорода, по решению судебных приставов отправился на нужды СВО. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.
«Представители военного ведомства посчитали, что спортивный кроссовер послужит достижению целей СВО», – заявили приставы.
Ранее нарушитель уже попадался в нетрезвом виде за рулём. В этот раз суд признал его виновным по статье 264.1 УК РФ, приговорил к наказанию и постановил изъять автомобиль в пользу государства. Машину арестовали, а судебные приставы предложили использовать её в целях СВО. Porsche уже передали представителям Минобороны.
Ранее глава ФССП Дмитрий Аристов сообщил, что судебные приставы передали Минобороны уже более 190 тысяч единиц конфискованного имущества. В списке — не только автомобили, но и лодки, техника, древесина, табачные изделия и даже компьютеры. Всё — в рамках оперативного взаимодействия с Минобороны и по постановлению Правительства от 8 сентября 2023 года.