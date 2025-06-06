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Регион
6 июня, 17:42

Porsche Cayenne пьяного нижегородца отправили на нужды СВО

Приставы направили конфискованный у нижегородца Porsche Cayenne на нужды СВО

Передача Porsche Cayenne на нужды СВО. Обложка © VK / ГУФССП России по Нижегородской области

Передача Porsche Cayenne на нужды СВО. Обложка © VK / ГУФССП России по Нижегородской области

Porsche Cayenne, изъятый у жителя Нижнего Новгорода, по решению судебных приставов отправился на нужды СВО. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.

«Представители военного ведомства посчитали, что спортивный кроссовер послужит достижению целей СВО», – заявили приставы.

Ранее нарушитель уже попадался в нетрезвом виде за рулём. В этот раз суд признал его виновным по статье 264.1 УК РФ, приговорил к наказанию и постановил изъять автомобиль в пользу государства. Машину арестовали, а судебные приставы предложили использовать её в целях СВО. Porsche уже передали представителям Минобороны.

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Ранее глава ФССП Дмитрий Аристов сообщил, что судебные приставы передали Минобороны уже более 190 тысяч единиц конфискованного имущества. В списке — не только автомобили, но и лодки, техника, древесина, табачные изделия и даже компьютеры. Всё — в рамках оперативного взаимодействия с Минобороны и по постановлению Правительства от 8 сентября 2023 года.

Милена Скрипальщикова
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