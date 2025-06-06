Porsche Cayenne пьяного нижегородца отправили на нужды СВО

Porsche Cayenne, изъятый у жителя Нижнего Новгорода, по решению судебных приставов отправился на нужды СВО. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.

«Представители военного ведомства посчитали, что спортивный кроссовер послужит достижению целей СВО», – заявили приставы.

Ранее нарушитель уже попадался в нетрезвом виде за рулём. В этот раз суд признал его виновным по статье 264.1 УК РФ, приговорил к наказанию и постановил изъять автомобиль в пользу государства. Машину арестовали, а судебные приставы предложили использовать её в целях СВО. Porsche уже передали представителям Минобороны.