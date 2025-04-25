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Опубликовано 25 апреля 2025, 09:34

Бойцам СВО передали около 10 тысяч детекторов дронов «Птицелов»

Глава «Элтех-Юг» Камин: В зону СВО поставили около 10 тысяч «Птицеловов»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Около 10 000 устройств для обнаружения беспилотников ПТ-01 «Птицелов» были отправлены в зону проведения СВО. Об этом сообщил генеральный директор компании «Элтех-Юг» Александр Камин.

«В настоящее время идёт работа над запуском в серийное производство модернизированной второй версии изделия — ПТ-02», — сказал он в ходе международной выставки безопасности Securika Moscow 2025.

Согласно заявлению Камина, изделие ПТ-02 обеспечивает обнаружение FPV-дронов и беспилотных летательных аппаратов, используемых для разведки, в частотном диапазоне 150-6200 МГц. Также заявлена возможность перехвата аналогового видеопотока.

Участники СВО подали более 1,4 тысячи заявок в программу «Герои Подмосковья»
Участники СВО подали более 1,4 тысячи заявок в программу «Герои Подмосковья»

Ранее Life.ru сообщал, что в зону СВО поступило 30 грузовых дронов «Хозяйка». Устройства способны доставлять до 15 килограммов еды и воды, а при необходимости превращаться в боевые машины для сброса боеприпасов.

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Алиса Хуссаин
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