Бойцам СВО передали около 10 тысяч детекторов дронов «Птицелов»

Около 10 000 устройств для обнаружения беспилотников ПТ-01 «Птицелов» были отправлены в зону проведения СВО. Об этом сообщил генеральный директор компании «Элтех-Юг» Александр Камин.

«В настоящее время идёт работа над запуском в серийное производство модернизированной второй версии изделия — ПТ-02», — сказал он в ходе международной выставки безопасности Securika Moscow 2025.

Согласно заявлению Камина, изделие ПТ-02 обеспечивает обнаружение FPV-дронов и беспилотных летательных аппаратов, используемых для разведки, в частотном диапазоне 150-6200 МГц. Также заявлена возможность перехвата аналогового видеопотока.