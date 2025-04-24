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Регион
Опубликовано 24 апреля 2025, 12:50
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Участники СВО подали более 1,4 тысячи заявок в программу «Герои Подмосковья»

Военные. Обложка © Telegram / Минобороны России

Военные. Обложка © Telegram / Минобороны России

В Подмосковье запущена кадровая инициатива «Герои Подмосковья», разработанная по указу президента РФ Владимира Путина. Губернатор Андрей Воробьёв подчеркнул высокий спрос на программу: более 1400 бойцов, прошедших через специальную военную операцию (СВО), в том числе награждённые и офицеры, подали заявки на участие, передаёт интернет-издание Regions.ru.

К участию приглашаются как действующие военнослужащие, так и ветераны СВО, имеющие российское гражданство и высшее образование. Процесс отбора включает регистрацию, серию тестов и собеседования. Финалисты начнут обучение в сентябре 2025 года. Процесс будет проходить в течение года в смешанном формате (очно-заочно) при поддержке индивидуальных наставников.

Подполковник Вадим Дац и его жена Екатерина, планирующие принять участие в программе, выразили надежду на приобретение новых компетенций и возможность внести вклад в развитие региона. Опыт аналогичной программы, «Время героев», свидетельствует об эффективности подготовки кадров: более 20 её выпускников уже работают в различных органах власти.

На программе «Время героев» 83 ветерана СВО за год прошли обучение для госслужбы
На программе «Время героев» 83 ветерана СВО за год прошли обучение для госслужбы

Ранее Life.ru сообщал, что Виталий Дроздов из «Времени героев» стал вице-президентом в «Ростелекоме». Другой участник программы возглавил кемеровский филиал компании. А в Пензенской области Артём Николаев, кавалер двух орденов Мужества, занял пост заместителя председателя регионального правительства.

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Александра Мышляева
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