Участники СВО подали более 1,4 тысячи заявок в программу «Герои Подмосковья»

В Подмосковье запущена кадровая инициатива «Герои Подмосковья», разработанная по указу президента РФ Владимира Путина. Губернатор Андрей Воробьёв подчеркнул высокий спрос на программу: более 1400 бойцов, прошедших через специальную военную операцию (СВО), в том числе награждённые и офицеры, подали заявки на участие, передаёт интернет-издание Regions.ru.

К участию приглашаются как действующие военнослужащие, так и ветераны СВО, имеющие российское гражданство и высшее образование. Процесс отбора включает регистрацию, серию тестов и собеседования. Финалисты начнут обучение в сентябре 2025 года. Процесс будет проходить в течение года в смешанном формате (очно-заочно) при поддержке индивидуальных наставников.