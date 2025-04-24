Участники СВО подали более 1,4 тысячи заявок в программу «Герои Подмосковья»
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В Подмосковье запущена кадровая инициатива «Герои Подмосковья», разработанная по указу президента РФ Владимира Путина. Губернатор Андрей Воробьёв подчеркнул высокий спрос на программу: более 1400 бойцов, прошедших через специальную военную операцию (СВО), в том числе награждённые и офицеры, подали заявки на участие, передаёт интернет-издание Regions.ru.
К участию приглашаются как действующие военнослужащие, так и ветераны СВО, имеющие российское гражданство и высшее образование. Процесс отбора включает регистрацию, серию тестов и собеседования. Финалисты начнут обучение в сентябре 2025 года. Процесс будет проходить в течение года в смешанном формате (очно-заочно) при поддержке индивидуальных наставников.
Подполковник Вадим Дац и его жена Екатерина, планирующие принять участие в программе, выразили надежду на приобретение новых компетенций и возможность внести вклад в развитие региона. Опыт аналогичной программы, «Время героев», свидетельствует об эффективности подготовки кадров: более 20 её выпускников уже работают в различных органах власти.
Ранее Life.ru сообщал, что Виталий Дроздов из «Времени героев» стал вице-президентом в «Ростелекоме». Другой участник программы возглавил кемеровский филиал компании. А в Пензенской области Артём Николаев, кавалер двух орденов Мужества, занял пост заместителя председателя регионального правительства.