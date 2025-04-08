Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
8 апреля, 09:30

В зоне СВО появились «Хозяйки»

30 грузовых дронов «Хозяйка» поставлены в зону СВО

30 грузовых дронов «Хозяйка» поставлены в зону СВО. Обложка © Life.ru / Шедеврум

30 грузовых дронов «Хозяйка» поставлены в зону СВО. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В зону специальной военной операции поступило 30 грузовых дронов «Хозяйка», способных доставлять до 15 килограммов еды и воды, а при необходимости превращаться в боевые машины для сброса боеприпасов. Об этом Life.ru сообщили представители Народного фронта.

Руководитель производства Илья сообщил, что более 30 «Хозяек» уже трудятся на передовой, а новая партия скоро отправится туда же. Он пояснил, что название дрона родилось из его необычной роли: он снабжает бойцов водой и продуктами, словно заботливая хозяйка в доме.

Илья добавил, что «Хозяйка» изначально создавалась как грузовой беспилотник для перевозки провизии, боеприпасов и снаряжения. Однако её можно оснастить системой сброса для боевых задач или дымовыми шашками, чтобы маскировать перемещения войск. Дрон поднимает до 15 килограммов, разгоняется до 60 километров в час и летает до 20 минут, работая на расстоянии до 15 километров от оператора.

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Тем временем «Ростех» заявил о лидерстве России в создании ТОС. Там заявили, что ни в мире, ни тем более на Западе нет аналогов, способных соперничать с российскими разработками в этой области — Россия уверенно вырвалась вперёд.

Оксана Попова
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