В зоне СВО появились «Хозяйки»
30 грузовых дронов «Хозяйка» поставлены в зону СВО
30 грузовых дронов «Хозяйка» поставлены в зону СВО. Обложка © Life.ru / Шедеврум
В зону специальной военной операции поступило 30 грузовых дронов «Хозяйка», способных доставлять до 15 килограммов еды и воды, а при необходимости превращаться в боевые машины для сброса боеприпасов. Об этом Life.ru сообщили представители Народного фронта.
Руководитель производства Илья сообщил, что более 30 «Хозяек» уже трудятся на передовой, а новая партия скоро отправится туда же. Он пояснил, что название дрона родилось из его необычной роли: он снабжает бойцов водой и продуктами, словно заботливая хозяйка в доме.
Илья добавил, что «Хозяйка» изначально создавалась как грузовой беспилотник для перевозки провизии, боеприпасов и снаряжения. Однако её можно оснастить системой сброса для боевых задач или дымовыми шашками, чтобы маскировать перемещения войск. Дрон поднимает до 15 килограммов, разгоняется до 60 километров в час и летает до 20 минут, работая на расстоянии до 15 километров от оператора.
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