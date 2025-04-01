«Подразделение не стоит на месте»: В зоне СВО появился новый отряд из бывших вагнеровцев

«Мы теперь являемся полноценным отдельным штурмовым отрядом. Наше подразделение не стоит на месте. Мы работаем, растём и развиваемся», — написал военкор в своём телеграм-канале.

Он уточнил, что большая часть личного состава и управления нового отряда — это опытные вагнеровцы. До этого бойцы действовали в составе 88-й бригады.

Ранее ветеран «Вагнера» предсказал крах «лягушатников» в случае их отправки под Курск. Он отметил, что уже имел опыт столкновения с французскими военнослужащими во время штурма Артёмовска (Бахмута) в ДНР. По его словам, у Франции имеются хорошо подготовленные бойцы и качественная экипировка, однако они не смогут действовать эффективно из-за особенностей боевых действий в зоне спецоперации.