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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
1 апреля, 18:24

«Подразделение не стоит на месте»: В зоне СВО появился новый отряд из бывших вагнеровцев

Военкор Яремчук: Создан новый штурмовой отряд «Русь» из числа бывших вагнеровцев

В России появился новый штурмовой отряд из числа бывших военнослужащих ЧВК «Вагнер». О появлении подразделения «Русь» рассказал военный корреспондент Александр Яремчук.

«Мы теперь являемся полноценным отдельным штурмовым отрядом. Наше подразделение не стоит на месте. Мы работаем, растём и развиваемся», — написал военкор в своём телеграм-канале.

Он уточнил, что большая часть личного состава и управления нового отряда — это опытные вагнеровцы. До этого бойцы действовали в составе 88-й бригады.

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Ранее ветеран «Вагнера» предсказал крах «лягушатников» в случае их отправки под Курск. Он отметил, что уже имел опыт столкновения с французскими военнослужащими во время штурма Артёмовска (Бахмута) в ДНР. По его словам, у Франции имеются хорошо подготовленные бойцы и качественная экипировка, однако они не смогут действовать эффективно из-за особенностей боевых действий в зоне спецоперации.

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Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Алена Пенчугина
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