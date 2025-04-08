Аналогов нет: «Ростех» заявил о лидерстве России в создании ТОС
«Ростех»: Россия опережает страны НАТО в создании тяжёлых огнеметных систем
Российская «Тосочка». Обложка © Telegram / Минобороны
РФ обгоняет страны Североатлантического альянса в создании тяжёлых огнемётных систем (ТОС). Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» и член бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев.
По его словам, ни в мире, ни тем более на Западе нет аналогов, способных соперничать с российскими разработками в этой области — Россия уверенно вырвалась вперёд.
В «Ростехе» пояснили, что новейшая «Тосочка» бьёт на куда большую дистанцию, чем её предшественники. Усовершенствованная система наведения позволяет накрывать цели с ювелирной точностью, стирая объекты врага с лица земли. А благодаря колёсной платформе ТОС-2 молниеносно занимает позиции и так же стремительно их покидает, что делает её почти неуязвимой в дуэли с вражеской артиллерией.
На СВО российские войска сталкиваются с сильным и технически оснащённым противником. У ВСУ в распоряжении есть вооружения более 50 стран, в том числе, с развитой оборонной промышленностью. Исследование трофейной техники противника даёт предприятиям «Ростеха» возможность улучшать защитные качества и огневую мощь российских разработок.