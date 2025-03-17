«Ростех» показал первый полёт «Суперджета» с отечественными двигателями ПД-8

Опытный образец самолёта «Суперджет» впервые поднялся в воздух с отечественными двигателями ПД-8. «Ростех» сообщил о проведении лётных испытаний новых силовых установок.

Самолёт находился в воздухе около 40 минут и достиг скорости 500 км/ч, поднявшись на высоту до 3000 метров. Согласно информации от госкорпорации, двигатели ПД-8 продемонстрировали стабильную работу. В ходе полёта специалисты оценили газодинамическую устойчивость на различных режимах.

Первый полёт российского «Суперджета». Видео © Telegram / Ростех

«Проект реализуют в очень сжатые сроки для мировой авиастроительной отрасли. После 2022 года «Суперджет» пришлось фактически пересобирать. Двигатель остается ключевым элементом программы импортозамещения и «сердцем» самолёта», — прокомментировал глава «Ростеха» Сергей Чемезов.