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17 марта, 03:27

«Ростех» показал первый полёт «Суперджета» с отечественными двигателями ПД-8

Опытный образец самолёта «Суперджет» впервые поднялся в воздух с отечественными двигателями ПД-8. «Ростех» сообщил о проведении лётных испытаний новых силовых установок.

Самолёт находился в воздухе около 40 минут и достиг скорости 500 км/ч, поднявшись на высоту до 3000 метров. Согласно информации от госкорпорации, двигатели ПД-8 продемонстрировали стабильную работу. В ходе полёта специалисты оценили газодинамическую устойчивость на различных режимах.

Первый полёт российского «Суперджета». Видео © Telegram / Ростех

«Проект реализуют в очень сжатые сроки для мировой авиастроительной отрасли. После 2022 года «Суперджет» пришлось фактически пересобирать. Двигатель остается ключевым элементом программы импортозамещения и «сердцем» самолёта»,прокомментировал глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

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Чемезов также добавил, что в апреле к сертификационным испытаниям присоединится ещё один полностью российский борт с моторами ПД-8.

Ранее в «Ростехе» сравнили характеристики российских Су-35С и французских Mirage 2000. Иностранные истребители значительно проиграли по дальности поражения воздушных целей.

Обложка ©

Telegram / Ростех

Лия Мурадьян
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