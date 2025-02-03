Найден самый умный танк, который «правит бал» на СВО
В «Ростехе» назвали Т-90М «Прорыв» самым умным танком в зоне спецоперации
Т-90М «Прорыв». Фото © ТАСС / Александр Река
В «Ростехе» назвали Т-90М «Прорыв» самым умным танком в зоне спецоперации. Представители корпорации считают, что он превосходит любые аналогичные машины в умении быстро ориентироваться, подстраиваясь под меняющиеся условия боя. Об этом сообщила пресс-служба компании у себя в телеграм-канале.
Боевая работа танка Т-90М «Прорыв». Видео © Telegram / Ростех
Среди главных преимуществ танка выделили систему управления огнём, которая показывает высокую эффективность при поражении целей в быстро меняющейся картине боя. Электроника, прицельный комплекс и интерфейсы системы позволяют обрушить весь его огневой потенциал с одной цели на другую, ловко переключаясь между ними. Это помогает танку «править балом» на всей площадке боя.
«Сегодня это самый «умный» танк в зоне СВО, который на голову превосходит своих украинских и западных конкурентов по способности быстро ориентироваться на поле боя, противостоять угрозам и поражать объекты противника», — утверждают представители корпорации.
Не оставили без внимания и огромный запас живучести танка. Его броню тяжко расковырять даже тем противотанковым оружием, которое использует ВСУ. Т-90М практически нипочём ручные гранатомёты, современные ПТРК и беспилотники. Кроме того, машина удобно управляется и достойно работает при любых условиях, добавили в «Ростехе».
Характеристики Т-90М впечатлили экспертов из США ещё в 2020 году. Схема танка не меняется со времён Второй мировой, однако легко наполняется новыми улучшениями. Президент РФ Владимир Путин считает, что «Прорыв» является лучшим танком в мире на данный момент. Положительно о нём отзываются и сами танкисты, отмечающие целым списком его сильные стороны.