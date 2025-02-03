Найден самый умный танк, который «правит бал» на СВО

В «Ростехе» назвали Т-90М «Прорыв» самым умным танком в зоне спецоперации. Представители корпорации считают, что он превосходит любые аналогичные машины в умении быстро ориентироваться, подстраиваясь под меняющиеся условия боя. Об этом сообщила пресс-служба компании у себя в телеграм-канале.

Боевая работа танка Т-90М «Прорыв». Видео © Telegram / Ростех

Среди главных преимуществ танка выделили систему управления огнём, которая показывает высокую эффективность при поражении целей в быстро меняющейся картине боя. Электроника, прицельный комплекс и интерфейсы системы позволяют обрушить весь его огневой потенциал с одной цели на другую, ловко переключаясь между ними. Это помогает танку «править балом» на всей площадке боя.

«Сегодня это самый «умный» танк в зоне СВО, который на голову превосходит своих украинских и западных конкурентов по способности быстро ориентироваться на поле боя, противостоять угрозам и поражать объекты противника», — утверждают представители корпорации.