Российский боец Хакас на подбитом танке повёл колонну на штурм под Купянском
Боец Хакас рассказал, как его танк пережил 4 атаки дронов при штурме Загрызово
Механик-водитель с позывным Хакас. Обложка © Кадр из видео Telegram / RT на русском
Механик-водитель, боец 1-й танковой армии с позывным Хакас выжил после четырёх попаданий вражеских FPV-дронов в его танк. Он участвовал в недавнем штурме деревни Загрызово на Купянском направлении, пишет RT.
Хакас рассказал, что его танк вёл колонну со штурмовиками. Украинцы начали атаковать на подъезде к Кругляковке. Снаряды попали в моторный отсек, но даже после этого водитель продолжил движение с минимальной видимостью.
«Ещё взрыв, и машина сразу заглохла. Эвакуировались, все живы. Командир и ещё один человек в госпитале», — рассказал боец.
Механик-водитель рассказал, что танки российских военных оснащены специальной защитой от тепловизоров. Его главная задача — следить за состоянием машины, чтобы она всегда была исправна. На гражданке Хакаса ждут жена и трое детей.
Напомним, Загрызово в Харьковской области было освобождено от украинских боевиков в конце декабря прошлого года. Взятие этого населённого пункта расширило плацдарм ВС РФ на берегу реки Оскол и открыло дорогу на Богуславку. На данный момент российские военные держат путь в сторону Купянска. Взятие этого стратегически важного города откроет нашим бойцам абсолютно все направления.