Российский боец Хакас на подбитом танке повёл колонну на штурм под Купянском

Механик-водитель, боец 1-й танковой армии с позывным Хакас выжил после четырёх попаданий вражеских FPV-дронов в его танк. Он участвовал в недавнем штурме деревни Загрызово на Купянском направлении, пишет RT.

Хакас рассказал, что его танк вёл колонну со штурмовиками. Украинцы начали атаковать на подъезде к Кругляковке. Снаряды попали в моторный отсек, но даже после этого водитель продолжил движение с минимальной видимостью.

«Ещё взрыв, и машина сразу заглохла. Эвакуировались, все живы. Командир и ещё один человек в госпитале», — рассказал боец.

Механик-водитель рассказал, что танки российских военных оснащены специальной защитой от тепловизоров. Его главная задача — следить за состоянием машины, чтобы она всегда была исправна. На гражданке Хакаса ждут жена и трое детей.