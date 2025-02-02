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2 февраля, 10:41

Российский боец Хакас на подбитом танке повёл колонну на штурм под Купянском

Боец Хакас рассказал, как его танк пережил 4 атаки дронов при штурме Загрызово

Механик-водитель с позывным Хакас. Обложка © Кадр из видео Telegram / RT на русском

Механик-водитель с позывным Хакас. Обложка © Кадр из видео Telegram / RT на русском

Механик-водитель, боец 1-й танковой армии с позывным Хакас выжил после четырёх попаданий вражеских FPV-дронов в его танк. Он участвовал в недавнем штурме деревни Загрызово на Купянском направлении, пишет RT.

Хакас рассказал, что его танк вёл колонну со штурмовиками. Украинцы начали атаковать на подъезде к Кругляковке. Снаряды попали в моторный отсек, но даже после этого водитель продолжил движение с минимальной видимостью.

«Ещё взрыв, и машина сразу заглохла. Эвакуировались, все живы. Командир и ещё один человек в госпитале», — рассказал боец.

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Механик-водитель рассказал, что танки российских военных оснащены специальной защитой от тепловизоров. Его главная задача — следить за состоянием машины, чтобы она всегда была исправна. На гражданке Хакаса ждут жена и трое детей.

Напомним, Загрызово в Харьковской области было освобождено от украинских боевиков в конце декабря прошлого года. Взятие этого населённого пункта расширило плацдарм ВС РФ на берегу реки Оскол и открыло дорогу на Богуславку. На данный момент российские военные держат путь в сторону Купянска. Взятие этого стратегически важного города откроет нашим бойцам абсолютно все направления.

Алёна Зиновьева
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