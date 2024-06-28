Судебные приставы отправили в зону СВО 190 тысяч единиц конфиската
ФССП передала Минобороны 190 тысяч единиц конфискованного имущества на нужды СВО
Судебные приставы с января 2023 года предоставили Минобороны России более 190 тысяч единиц различного имущества, которое было изъято у правонарушителей в пользу российской армии. Список таких предметов весьма обширен — от табачных изделий до компьютеров, лодок и авто. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов на полях XII Петербургского международного юридического форума.
"В рамках представленных полномочий и в соответствии с постановлением правительства РФ от 8 сентября 2023 года территориальными органами ФССП России организовано оперативное взаимодействие с подразделениями Минобороны России по передаче конфискованного имущества", — пояснил Аристов.
По его словам, с января 2023 года в пользование российским солдатам органами ФССП России было передано 190,6 тысячи единиц разного вида имущества — автомобили, лодки, строительная и компьютерная техника, древесина, табачные изделия и другое имущество.
Всё это изымается по решению судов за совершённые преступления. К примеру, транспортные средства конфискуют, если водитель использовал его во время совершения противоправных действий. Также изъять изымать имущество могли за административные правонарушения — нарушение правил охоты, вождение в пьяном виде или под воздействием наркотических веществ.
Ранее российские таможенники передали в зону СВО шесть конфискованных автомобилей. Все транспортные средства были изъяты за нарушения таможенного законодательства. При этом в первом квартале 2024 года таможенные органы передали на нужды СВО товары стоимостью около 260 млн рублей.
Telegram / ФССП России