Судебные приставы отправили в зону СВО 190 тысяч единиц конфиската

Судебные приставы с января 2023 года предоставили Минобороны России более 190 тысяч единиц различного имущества, которое было изъято у правонарушителей в пользу российской армии. Список таких предметов весьма обширен — от табачных изделий до компьютеров, лодок и авто. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов на полях XII Петербургского международного юридического форума.

"В рамках представленных полномочий и в соответствии с постановлением правительства РФ от 8 сентября 2023 года территориальными органами ФССП России организовано оперативное взаимодействие с подразделениями Минобороны России по передаче конфискованного имущества", — пояснил Аристов.

По его словам, с января 2023 года в пользование российским солдатам органами ФССП России было передано 190,6 тысячи единиц разного вида имущества — автомобили, лодки, строительная и компьютерная техника, древесина, табачные изделия и другое имущество.

Всё это изымается по решению судов за совершённые преступления. К примеру, транспортные средства конфискуют, если водитель использовал его во время совершения противоправных действий. Также изъять изымать имущество могли за административные правонарушения — нарушение правил охоты, вождение в пьяном виде или под воздействием наркотических веществ.