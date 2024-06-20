Приставы изъяли ещё бизнес-центр банкира Хотина в пользу государства
ФССП передаёт государству принадлежащий Хотину бизнес-центр "Агат" в Москве
Алексей Хотин. Обложка © ТАСС / РБК / Андрей Любимов
Бизнес-центр "Агат" экс-совладельца банка "Югра" Алексея Хотина, который находится на Большой Семёновской улице в Москве, передали в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России. Там отметили, что ведомство продолжает осуществлять принудительное исполнение решения суда об изъятии имущества банкира.
"В рамках принудительного исполнения указанного судебного решения сотрудниками органа принудительного исполнения совершены исполнительные действия по передаче бизнес-центра "Агат", — говорится в сообщении.
Ранее в июне приставы проводили действия по передаче государству принадлежащей Хотину гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и торговой галереи "Модный сезон" на Охотном Ряду. А через несколько дней стало известно, что в доход государства были переданы его ТЦ "Черёмушки" и БЦ Cherry Tower.
Напомним, 4 марта Хотина приговорили к девяти годам колонии общего режима по делу о растрате 23 миллиардов рублей. По версии следствия, в 2014 году бывший владелец "Югры" решил похитить деньги вкладчиков и создал условия для выдачи невозвратных кредитов.