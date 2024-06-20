Приставы изъяли ещё бизнес-центр банкира Хотина в пользу государства

Бизнес-центр "Агат" экс-совладельца банка "Югра" Алексея Хотина, который находится на Большой Семёновской улице в Москве, передали в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России. Там отметили, что ведомство продолжает осуществлять принудительное исполнение решения суда об изъятии имущества банкира.

"В рамках принудительного исполнения указанного судебного решения сотрудниками органа принудительного исполнения совершены исполнительные действия по передаче бизнес-центра "Агат", — говорится в сообщении.