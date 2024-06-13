Приставы национализировали московский ТЦ "Черёмушки" экс-владельца "Югры" Хотина
ТЦ "Черёмушки" и БЦ Cherry Tower экс-владельца "Югры" Хотина передали в доход РФ
Алексей Хотин. Обложка © ТАСС / "Ведомости" / Максим Стулов
Приставы изъявили ТЦ "Черёмушки" и бизнес-центр Cherry Tower в Москве у экс-совладельца банка "Югра" Алексея Хотина и передали в собственность государства. Об этом в четверг, 13 июня, заявили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.
"В рамках принудительного исполнения указанного судебного решения сотрудниками органа принудительного исполнения совершены исполнительные действия по передаче торгового центра и бизнес-центра "Черёмушки", расположенных по адресу: город Москва, улица Профсоюзная, дом 56", — отметили там в беседе с РБК.
При этом, по словам адвоката Хотина Павла Хлюстова, пока нет вступившего в силу решения суда, согласно которому объекты — это имущество бизнесмена. Сообщения о национализации "Черёмушек" и Cherry Tower он назвал дезинформацией.
Как сообщал Life.ru, 4 марта Хотина приговорили к девяти годам колонии общего режима по делу о растрате 23 миллиардов рублей. Согласно данным следствия, в 2014 году бывший владелец "Югры" решил похитить деньги вкладчиков и создал условия для выдачи невозвратных кредитов.