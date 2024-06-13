Приставы национализировали московский ТЦ "Черёмушки" экс-владельца "Югры" Хотина

Приставы изъявили ТЦ "Черёмушки" и бизнес-центр Cherry Tower в Москве у экс-совладельца банка "Югра" Алексея Хотина и передали в собственность государства. Об этом в четверг, 13 июня, заявили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.

"В рамках принудительного исполнения указанного судебного решения сотрудниками органа принудительного исполнения совершены исполнительные действия по передаче торгового центра и бизнес-центра "Черёмушки", расположенных по адресу: город Москва, улица Профсоюзная, дом 56", — отметили там в беседе с РБК.