«Закидывали гранатами»: Российский танкист выжил на СВО, сражаясь в 200 м от позиций ВСУ

Танкист 57-й гвардейской мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии группировки «Восток» раскрыл детали героического сражения и чудесного спасения в серой зоне до прибытия российских штурмовых групп. Боец с позывным Док вместе с товарищами боролся с ВСУ, находясь всего в 200 м от вражеских позиций.

Его танк был подбит, а солдаты заняли один из вражеских блиндажей, но были обнаружены. По ним вели огонь артиллерия и беспилотники. В то же время штурмовики ВСУ пытались выбить их из укрытия. А после очередного сброса с дрона в блиндаже вспыхнул пожар. Однако бойцам ВС РФ под огнём украинских боевиков удалось перебраться в другой блиндаж.