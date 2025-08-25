Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

25 августа, 11:15

«Закидывали гранатами»: Российский танкист выжил на СВО, сражаясь в 200 м от позиций ВСУ

Танкист Док. Обложка © RT

Танкист 57-й гвардейской мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии группировки «Восток» раскрыл детали героического сражения и чудесного спасения в серой зоне до прибытия российских штурмовых групп. Боец с позывным Док вместе с товарищами боролся с ВСУ, находясь всего в 200 м от вражеских позиций.

Танкист Док рассказал, как сражался в 200 м от позиций ВСУ. Видео © Telegram / RT на русском

Его танк был подбит, а солдаты заняли один из вражеских блиндажей, но были обнаружены. По ним вели огонь артиллерия и беспилотники. В то же время штурмовики ВСУ пытались выбить их из укрытия. А после очередного сброса с дрона в блиндаже вспыхнул пожар. Однако бойцам ВС РФ под огнём украинских боевиков удалось перебраться в другой блиндаж.

«Приходили вэсэушники, предлагали сдаться, пытались штурмовать, открывали огонь по блиндажу, также закидывали гранатами», — подчеркнул Док в интервью RT.

Ранее в зоне СВО российский военнослужащий спасся во время взрыва снаряда благодаря игрушке в виде тигрёнка, подаренной ему двухлетним мальчиком. Кроме того, в Сети появилось видео чудесного спасения российского бойца от танка ВСУ.

