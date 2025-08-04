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4 августа, 20:10

Не получил ни царапины: В Сети появилось видео чудесного спасения российского бойца от танка ВСУ

Mash: Российский боец убежал от танка и дронов ВСУ в Запорожской области

Обложка © Mash

Обложка © Mash

Российский военнослужащий чудом избежал гибели под обстрелом украинского танка и атак дронов. Несмотря на опасность, он остался невредимым. Запись его невероятного спасения быстро распространилась в интернете, пишет Mash.

Российский боец убежал от танка и дронов ВСУ в Запорожской области. Видео © Mash

Как стало известно, солдат 429-го мотострелкового полка с позывным Азамат находился на передовой возле села Плавни в Запорожской области. Внезапно его обнаружила вражеская разведка, и по нему открыл огонь танк. Два снаряда пролетели мимо, после чего боец успел укрыться в окопе. Вслед за этим по его позиции ударили три FPV-дрона, но один из них не взорвался.

Солдат из Владикавказа вновь избежал гибели. В состоянии лёгкого шока он сбросил снаряжение и побежал к ближайшим лесополосам. Однако противник не прекратил преследование: танк снова выстрелил, но промахнулся, а три дрона врезались в деревья.

В результате Азамат сумел добраться до своих позиций без видимых повреждений.

«Засыпал себя мусором»: Российский боец хитростью спасся при обстреле дронов ВСУ
«Засыпал себя мусором»: Российский боец хитростью спасся при обстреле дронов ВСУ

А ранее Life.ru писал, что российский боец смог спастись от дрона ВСУ с помощью термоодеяла. С ним можно скрываться в лесу и днём, и ночью, не боясь быть обнаруженным.

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Никита Никонов
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