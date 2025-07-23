Российский боец смог спастись от дрона ВСУ с помощью термоодеяла

Военнослужащий Вооружённых сил России с позывным Валет смог спастись от беспилотника ВСУ в зоне проведения спецоперации благодаря термоодеялу. Как он рассказал в беседе с газетой «Известия», благодаря этому атрибуту солдата не видно ни днём, ни ночью.

По словам Валета, он отправился выполнять задание вместе со своим напарником. Однако после сильного обстрела потерял связь с товарищем и с командирами, поэтому ему пришлось идти на штурм в одиночку. Во время миссии его заметил дрон и начал обстреливать. Выбраться помогло специальное одеяло, которое выдаётся бойцам.

«Меня с неба увидела «птица» чужая. По мне начал работать камикадзе. Залетел два или три раза, прямо взрыва было два или три. Нам вот выдают пончо, которое такое вот как одеяло, его сверху надеваешь, и если слышишь где-то шум, жужжание, надо присесть, голову вниз опустить. Он кружит, кружит, кружит над тобой и уходит», – уточнил он.

Валет подчеркнул, что термоодеяло давно используют иностранные армии. Поскольку оно помогает солдату оставаться незамеченным при тепловизоре. С таким пончо можно скрываться в лесу и днём, и ночью, не боясь быть обнаруженным.