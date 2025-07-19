ВСУ применяют самодельные отравляющие вещества против российских военных, которые сбрасывают с дронов. Об этом сообщил военнослужащий 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Лакоста.

«Был произведён сброс с дрона Mavic на позицию. Это был предмет вроде бутылки, который содержал в себе отравляющий газ. Он попал прямо под вход в подвал, где находились ребята. Бутылка разбилась, и в помещении начал распространяться этот газ», — рассказал боец РИА «Новости».

По словам Лакосты, украинские военные используют самодельные химические вещества, маскируя их под обычные бытовые предметы. Такие атаки проводятся с помощью современных дронов, что затрудняет их обнаружение.

ВСУ всё чаще применяют кустарные химические боеприпасы, нарушая международные нормы ведения войны. Российские военные фиксируют эти факты.