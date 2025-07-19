Российский боец рассказал о сброшенных БПЛА ВСУ отравляющих веществах
ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank
ВСУ применяют самодельные отравляющие вещества против российских военных, которые сбрасывают с дронов. Об этом сообщил военнослужащий 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Лакоста.
«Был произведён сброс с дрона Mavic на позицию. Это был предмет вроде бутылки, который содержал в себе отравляющий газ. Он попал прямо под вход в подвал, где находились ребята. Бутылка разбилась, и в помещении начал распространяться этот газ», — рассказал боец РИА «Новости».
По словам Лакосты, украинские военные используют самодельные химические вещества, маскируя их под обычные бытовые предметы. Такие атаки проводятся с помощью современных дронов, что затрудняет их обнаружение.
ВСУ всё чаще применяют кустарные химические боеприпасы, нарушая международные нормы ведения войны. Российские военные фиксируют эти факты.
Ранее украинский БПЛА атаковал центр города Рыльска. Повреждения зафиксированы в местном авиационном техническом колледже и соседних магазинах. Незадолго до этого FPV-дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в посёлке Глушково. В результате нападения пострадала 57-летняя местная жительница.