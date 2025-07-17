В Курской области FPV-дрон атаковал гражданскую машину

В посёлке Глушково Глушковского района Курской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью FPV-дрона атаковали гражданскую машину. Пострадала 57-летняя женщина, об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

У пострадавшей ранение головы, груди, живота, конечностей, сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Женщину доставили в областную больницу.

«Наши врачи сделают всё, чтобы поставить её на ноги как можно скорее! Желаю самой скорейшей поправки!» — написал Хинштейн в своём телеграм-канале, попросив местных жителей воздержаться от поездок в приграничье.