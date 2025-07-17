Над четырьмя российскими регионами за три часа сбили 24 дрона ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 24 украинских дрона над четырьмя российскими регионами за три часа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«17 июля в период с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобороны, 21 вражеский дрон был уничтожен над Брянской областью, по одному — над Калужской, Орловской и Рязанской областями.