Над четырьмя российскими регионами за три часа сбили 24 дрона ВСУ
Минобороны: 24 дрона ВСУ над регионами России сбила ПВО за три часа
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 24 украинских дрона над четырьмя российскими регионами за три часа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«17 июля в период с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.
Как уточнили в Минобороны, 21 вражеский дрон был уничтожен над Брянской областью, по одному — над Калужской, Орловской и Рязанской областями.
А минувшей ночью российские системы ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ над рядом регионов России. Согласно заявлению Минобороны, в период с 23:30 16 июля до 7:00 17 июля было перехвачено и уничтожено 122 украинских БПЛА самолётного типа.