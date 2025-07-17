Российские средства ПВО уничтожили 122 украинских беспилотника за ночь

Основной удар пришелся на Брянскую и Курскую области – там уничтожили 43 и 38 БПЛА соответственно. Ещё десять дронов были сбиты над Орловской областью, по шесть – над Смоленской и Воронежской областями. В Белгородской области уничтожили пять, а в Калужской области – три вражеских БПЛА. По два беспилотника сбили в Ленинградской и Липецкой областях. Ещё один дрон был уничтожен над Тульской областью. По три беспилотника сбили над Крымом и Московским регионом.