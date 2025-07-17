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Регион
17 июля, 03:50

Аэропорт Пулково возобновил приём и выпуск рейсов

Обложка © Unsplash / Anna Gru

Обложка © Unsplash / Anna Gru

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково возобновил приём и выпуск рейсов после временных органичений. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Он уточнил, что это происходит по согласованию с соответствующими органами. Для обеспечения безопасности полётов Росавиация и госкорпорация по организации воздушного движения усилили контроль за работой воздушного транспорта в регионе.

Напомним, в ходе действия ограничений в Кировском районе Ленинградской области отбили атаку беспилотников ВСУ. Сработали силы радиоэлектронной борьбы.

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Артур Лапсаков
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