Аэропорт Пулково возобновил приём и выпуск рейсов

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково возобновил приём и выпуск рейсов после временных органичений. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Он уточнил, что это происходит по согласованию с соответствующими органами. Для обеспечения безопасности полётов Росавиация и госкорпорация по организации воздушного движения усилили контроль за работой воздушного транспорта в регионе.