В Кировском районе Ленинградской области отбили атаку беспилотников ВСУ

В Кировском районе Ленинградской области российские войска отразили попытку атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, средства радиоэлектронной борьбы эффективно сработали и не позволили вражеским дронам достичь целей на территории района.

«Попытка атаки беспилотников отражена средствами РЭБ в Кировском районе Ленобласти», – заявил Дрозденко.

Информация о пострадавших или разрушениях в результате происшествия пока не поступала.