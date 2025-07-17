В Кировском районе Ленинградской области отбили атаку беспилотников ВСУ
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В Кировском районе Ленинградской области российские войска отразили попытку атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, средства радиоэлектронной борьбы эффективно сработали и не позволили вражеским дронам достичь целей на территории района.
«Попытка атаки беспилотников отражена средствами РЭБ в Кировском районе Ленобласти», – заявил Дрозденко.
Информация о пострадавших или разрушениях в результате происшествия пока не поступала.
Ранее Life.ru писал, что в петербургском Пулково из-за угрозы атаки БПЛА ввели ограничения на полёты. Аэропорт не принимает и не отправляет рейсы с 5 утра.