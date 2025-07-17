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17 июля, 03:06

В Кировском районе Ленинградской области отбили атаку беспилотников ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

В Кировском районе Ленинградской области российские войска отразили попытку атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, средства радиоэлектронной борьбы эффективно сработали и не позволили вражеским дронам достичь целей на территории района.

«Попытка атаки беспилотников отражена средствами РЭБ в Кировском районе Ленобласти», – заявил Дрозденко.

Информация о пострадавших или разрушениях в результате происшествия пока не поступала.

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Юния Ларсон
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