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Регион
17 июля, 02:22

В Пулково ввели ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково временно ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил, что с 05:08 мск воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения были введены для обеспечения безопасности полётов.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности, отметил Кореняко. Приоритетом остаётся безопасность пассажиров и полётов.

В 03:17 мск губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в воздушном пространстве региона объявлена опасность атаки БПЛА.

Трое несовершеннолетних пострадали при попадании БПЛА в многоэтажку Воронежа
Трое несовершеннолетних пострадали при попадании БПЛА в многоэтажку Воронежа

Ранее Life.ru писал, что в окрестностях Москвы сбили три вражеских беспилотника. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что пострадавших в результате атаки ВСУ нет.

Юния Ларсон
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