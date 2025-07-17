В Пулково ввели ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково временно ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил, что с 05:08 мск воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения были введены для обеспечения безопасности полётов.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности, отметил Кореняко. Приоритетом остаётся безопасность пассажиров и полётов.

В 03:17 мск губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в воздушном пространстве региона объявлена опасность атаки БПЛА.