«Красава!»: Российские рыбаки сняли на видео уничтожение дрона ВСУ вертолётом Ка-52
Mash: Российский вертолёт Ка-52 уничтожил украинский дрон под Ельцом
Обложка © ТАСС / Александр Река
Экипаж вертолёта Ка-52 «Аллигатор» успешно перехватил и сбил украинский беспилотник в Липецкой области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Ка-52 «Аллигатор» настиг украинский дрон около города Елец Липецкой области. Видео © Telegram / Mash
«Мужики, вышедшие около четырёх утра на рыбалку, стали свидетелями того, как российский вертолёт Ка-52 «Аллигатор» настиг украинский дрон под Ельцом», — отмечается в публикации.
На видеозаписи запечатлён полёт беспилотника самолётного типа над группой людей. За ним следует ударный вертолёт, который в определённый момент выпускает снаряд. В результате попадания дрон взрывается в воздухе.
«Хорош! Красава!» — прокомментировали рыбаки уничтожение вражеского дрона.
Ранее сообщалось, что в ночь на 17 июля российские подразделения ПВО успешно нейтрализовали 122 беспилотных летательных аппарата украинской армии. Наибольшее количество атак пришлось на Брянскую и Курскую области.