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17 июля, 13:19

«Красава!»: Российские рыбаки сняли на видео уничтожение дрона ВСУ вертолётом Ка-52

Mash: Российский вертолёт Ка-52 уничтожил украинский дрон под Ельцом

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Экипаж вертолёта Ка-52 «Аллигатор» успешно перехватил и сбил украинский беспилотник в Липецкой области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ка-52 «Аллигатор» настиг украинский дрон около города Елец Липецкой области. Видео © Telegram / Mash

«Мужики, вышедшие около четырёх утра на рыбалку, стали свидетелями того, как российский вертолёт Ка-52 «Аллигатор» настиг украинский дрон под Ельцом», — отмечается в публикации.

На видеозаписи запечатлён полёт беспилотника самолётного типа над группой людей. За ним следует ударный вертолёт, который в определённый момент выпускает снаряд. В результате попадания дрон взрывается в воздухе.

«Хорош! Красава!» — прокомментировали рыбаки уничтожение вражеского дрона.

Боец ВС РФ голыми руками поймал дрон и разбил его о дерево, чтобы не жужжал
Боец ВС РФ голыми руками поймал дрон и разбил его о дерево, чтобы не жужжал

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 июля российские подразделения ПВО успешно нейтрализовали 122 беспилотных летательных аппарата украинской армии. Наибольшее количество атак пришлось на Брянскую и Курскую области.

Алиса Хуссаин
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