«Красава!»: Российские рыбаки сняли на видео уничтожение дрона ВСУ вертолётом Ка-52

Экипаж вертолёта Ка-52 «Аллигатор» успешно перехватил и сбил украинский беспилотник в Липецкой области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ка-52 «Аллигатор» настиг украинский дрон около города Елец Липецкой области. Видео © Telegram / Mash

«Мужики, вышедшие около четырёх утра на рыбалку, стали свидетелями того, как российский вертолёт Ка-52 «Аллигатор» настиг украинский дрон под Ельцом», — отмечается в публикации.

На видеозаписи запечатлён полёт беспилотника самолётного типа над группой людей. За ним следует ударный вертолёт, который в определённый момент выпускает снаряд. В результате попадания дрон взрывается в воздухе.

«Хорош! Красава!» — прокомментировали рыбаки уничтожение вражеского дрона.