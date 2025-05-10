«Без веры невозможно»: Детдомовец Мазик чудом выжил на СВО после ранения в печень

Боец ВС РФ с позывным Мазик рассказал о чудесном спасении после тяжёлого ранения в печень. Александр — так зовут героя — выжил благодаря быстрой эвакуации, профессиональной медицинской помощи и, конечно же, сильной веры в Бога. Врачи боролись за жизнь военного в течение двух дней — он снова в строю. Вспоминая момент ранения, участник СВО подчеркнул, что не выжил бы, затянись спасение на 15-20 минут.

Мазик получил ранение при возвращении из Часова Яра. Бойцы доставляли провизию в город и уже ехали обратно, когда под их машину залетел дрон ВСУ. К слову, Александр вырос в детском доме и жил в Белоруссии, со временем переехал в Москву, где создал семью, у него родилась дочка. Жена сначала не хотела отпускать мужа на фронт, но потом смирилась и поняла, что решение принято.

«Без веры невозможно на войне, она даёт спокойствие. Ты веришь в Бога — и понимаешь, что всегда рядом с тобой кто-то есть», — отметил собеседник «Царьграда».