«Ради будущего и детей»: Четырёхлетний сын погибшего ветерана СВО получил его Орден мужества

В Новосибирске прошла торжественная церемония награждения семьи ветерана СВО, погибшего при выполнении боевого задания. Вместо Василия Криволапова Орден мужества получил его четырёхлетний сын Савелий. Награду малышу вручили на детсадовском празднике, посвящённом Дню Победы.

«Семья была самым главным для сына. В октябре 2022 года пришла повестка, сын тогда был на больничном с переломом пятки. Он снял гипс и пошёл в военкомат осознанно — ради будущего, ради своих детей. Сказал – «кто, если не я?» — рассказал kp.ru отец героя Владимир Леонидович.

Погибший боец ВС РФ в мотострелковых войсках дослужился до старшины роты и командира отделения. Сослуживцы отмечали его храбрость и надёжность. В августе 2024 года Василий получил смертельное ранение.

Его вдова Мария Криволапова отметила, что во время боя солдат накрыла артиллерией и атаковали дроны. Герой закрыл собой сослуживца и спас ему жизнь. Из всего отделения в том бою выжили только двое.