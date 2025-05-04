«Риск был большой»: Путин рассказал об опасениях по поводу реакции россиян на СВО

Президент РФ Владимир Путин признался, что очень переживал за реакцию россиян на проведение спецоперации, однако опасения оказались напрасными, общество сплотилось вокруг трудностей и правильно оценило причины СВО. Соответствующее заявление прозвучало в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«Конечно, опасность большая другого развития событий и другого состояния общества была. И в этом смысле риск, конечно, был большой. Но в целом я именно надеялся, именно надеялся на то, что реакция общества будет именно такой», — пояснил Путин.

Глава государства добавил, что сегодня каждый россиянин осознал, что ответственность за завтрашний день лежит на всех. Президент подчеркнул, что гражданин — это и есть государство, глубинное государство, в некотором смысле — «последний рубеж, последняя инстанция».