«Риск был большой»: Путин рассказал об опасениях по поводу реакции россиян на СВО
Путин заявил, что россияне отреагировали на СВО правильно вопреки опасениям
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Президент РФ Владимир Путин признался, что очень переживал за реакцию россиян на проведение спецоперации, однако опасения оказались напрасными, общество сплотилось вокруг трудностей и правильно оценило причины СВО. Соответствующее заявление прозвучало в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».
«Конечно, опасность большая другого развития событий и другого состояния общества была. И в этом смысле риск, конечно, был большой. Но в целом я именно надеялся, именно надеялся на то, что реакция общества будет именно такой», — пояснил Путин.
Глава государства добавил, что сегодня каждый россиянин осознал, что ответственность за завтрашний день лежит на всех. Президент подчеркнул, что гражданин — это и есть государство, глубинное государство, в некотором смысле — «последний рубеж, последняя инстанция».
Также в фильме Путин объяснил, почему Россия не начала спецоперацию в 2014 году. По словам президента, 11 лет назад у страны не было достаточной мощности для противостояния всему Западу.