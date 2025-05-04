День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 11:00

«Риск был большой»: Путин рассказал об опасениях по поводу реакции россиян на СВО

Путин заявил, что россияне отреагировали на СВО правильно вопреки опасениям

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин признался, что очень переживал за реакцию россиян на проведение спецоперации, однако опасения оказались напрасными, общество сплотилось вокруг трудностей и правильно оценило причины СВО. Соответствующее заявление прозвучало в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«Конечно, опасность большая другого развития событий и другого состояния общества была. И в этом смысле риск, конечно, был большой. Но в целом я именно надеялся, именно надеялся на то, что реакция общества будет именно такой», — пояснил Путин.

Глава государства добавил, что сегодня каждый россиянин осознал, что ответственность за завтрашний день лежит на всех. Президент подчеркнул, что гражданин — это и есть государство, глубинное государство, в некотором смысле — «последний рубеж, последняя инстанция».

Путин: Россию хотели спровоцировать во время СВО, чтобы она совершила ошибки
Путин: Россию хотели спровоцировать во время СВО, чтобы она совершила ошибки

Также в фильме Путин объяснил, почему Россия не начала спецоперацию в 2014 году. По словам президента, 11 лет назад у страны не было достаточной мощности для противостояния всему Западу.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar