Путин отметил героизм бойцов СВО, сравнив их действия с подвигами в Чечне

Он подчеркнул, что молодые бойцы, вчерашние юноши проявили невероятную стойкость и мужество, сражаясь до последнего в рукопашных схватках, как это было в бою 6-й роты Псковской дивизии. Путин отметил, что командир батальона, несмотря на тяжелейшее ранение, продолжал руководить боем и вызвал огонь артиллерии на себя, что является примером самопожертвования.

«Тогда вот эти мальчишки 20-летние воевали в 6-й роте. Они же только-только от мамы оторвались. Совсем недавно на дискотеках танцевали. И вдруг оказались в такой ситуации... И сражались до конца. До конца. Бой несколько раз переходил в рукопашную. Лопатами дрались. А командир батальона, который там оказался, получив тяжелейшее ранение, фактически без двух ног остался. Продолжал бой и в конечном итоге вызвал огонь и артиллерию на себя. То же самое у нас происходит во многих случаях сейчас, когда складывается такая обстановка», — сказал Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».