Путин рассказал о подготовке РФ в сфере безопасности перед действиями по Украине

Россия сначала провела ответственную работу по вопросам безопасности, экономики и укрепления армии, после чего приступила и решительным действиям по Украине. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».

«И не могли приступить к каким-то резким движениям, не проведя соответствующую работу в сфере безопасности, в сфере строительства вооружённых сил и в сфере экономики и финансов», — подчеркнул российский лидер.