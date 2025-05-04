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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
4 мая, 11:23

Путин рассказал о подготовке РФ в сфере безопасности перед действиями по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия сначала провела ответственную работу по вопросам безопасности, экономики и укрепления армии, после чего приступила и решительным действиям по Украине. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».

«И не могли приступить к каким-то резким движениям, не проведя соответствующую работу в сфере безопасности, в сфере строительства вооружённых сил и в сфере экономики и финансов», — подчеркнул российский лидер.

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Также в интервью Путин заверил, что у России есть все необходимые средства, чтобы успешно завершить спецоперацию на Украине. РФ не потребуется использование ядерного оружия, хотя увидеть это хотели бы многие, учитывая количество провокаций.

Татьяна Миссуми
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