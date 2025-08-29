«На волоске от смерти»: Боец СВО проехал по трём минам и чудом остался жив

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине с позывным Имам пережил невероятное происшествие. Боец остался жив после того, как его автомобиль трижды наехал на мины, сообщает RT.

Боец Имам трижды проехал по минам и выжил. Видео © Telegram / RT на русском

По данным канала, Имам активно участвовал в оказании гуманитарной помощи военнослужащим, дислоцированным в различных районах зоны проведения СВО. Мужчина также помогал жителям Курской области, оказавшимся в зоне оккупации украинскими вооружёнными силами.

«Каждый раз, когда мы заезжаем сюда на боевую задачу, я читаю молитву, которая оберегает человека. На волоске от смерти мы неоднократно были. Сколько по нам FPV-дронов били, мы на мины залетали», — поделился Имам.

Во время выполнения одного из заданий автомобиль, в котором находился Имам и его сослуживец, подвергся атаке украинского беспилотника. После этого машина последовательно наехала на три мины. К счастью, взрыв не произошёл, и оба бойца остались невредимы. Дома в Дагестане Имама с нетерпением ждёт его семья, в которой растут четверо детей.