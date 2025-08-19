Артиллерист Борман раскрыл правило «СССР», которое помогает успешно уничтожать ВСУ

Командир танка Вячеслав Орман за уникальную способность метко стрелять одиночными в своё время получил звание старшины непосредственно от министра обороны СССР, маршала Кирилла Москаленко. Прошло 40 лет и тульский инженер вновь встал на защиту Родины. Кавалер множества государственных наград провёл на СВО уже два года и три месяца.

За это время он изобрёл для братьев по оружию правило «СССР», которое помогает успешно уничтожать ВСУ. Детали специальной методики артиллерист с позывным Борман раскрыл в интервью RG.ru. Так, первое «С» означает необходимость слушать любой шум, в том числе друг друга, ведь каждому важно, чтобы его выслушали. Второе «С» — это умение слышать. В первую очередь — командиров, чтобы точно понимать, что именно они говорят.

Третье «С» подчёркивает: важно соображать. Если стреляешь из орудия, нужно думать о поражении цели и о своей работе, а не о чём-то другом. Важно иметь слаженность. Наконец, «Р» означает разбираться, то есть в совершенстве владеть материальной частью.

«Если я наводчик — то я наводчик! Если снарядный — значит, снарядный! Скользит палка-досылатель — обмотай резиной, чтобы не скользила… На позиции нет мелочей, нет мелочей в маскировке орудия», — отметил Борман.