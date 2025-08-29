Наша гордость: Боец СВО дважды провёз штурмовиков к позициям ВСУ через всё минное поле

Солдат армии России Сергей Деев дважды провёз российских штурмовиков через минное поле к позициям ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Я ехал по полю и объезжал места, где были мины, наводчик вёл огонь по опорнику ВСУ, в это же время первая штурмовая группа подбиралась через лесополосу к противнику. По нам летело всё и со всех сторон. Мне разбило триплекс, у наводчика — прицел, и огонь он вёл через тепловизор», — сказал он.

Перед штурмовиками стояла задача преодолеть открытый участок протяжённостью около двух километров и выйти на позиции противника. В ходе операции была уничтожена система радиоэлектронной борьбы ВСУ, а наводчик получил осколочные ранения. Штурмовая группа смогла продвинуться к позициям противника, зачистить опорный пункт и закрепиться на нём. Сейчас Деев и пострадавший наводчик находятся в госпитале.