29 августа, 07:28

Наша гордость: Боец СВО дважды провёз штурмовиков к позициям ВСУ через всё минное поле

МО: Солдат ВС РФ Деев дважды провёз штурмовиков через минное поле к позициям ВСУ

Боец СВО дважды провёз штурмовиков через минное поле к позициям ВСУ. Обложка © Telegram / Минобороны России

Солдат армии России Сергей Деев дважды провёз российских штурмовиков через минное поле к позициям ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Я ехал по полю и объезжал места, где были мины, наводчик вёл огонь по опорнику ВСУ, в это же время первая штурмовая группа подбиралась через лесополосу к противнику. По нам летело всё и со всех сторон. Мне разбило триплекс, у наводчика — прицел, и огонь он вёл через тепловизор», — сказал он.

Перед штурмовиками стояла задача преодолеть открытый участок протяжённостью около двух километров и выйти на позиции противника. В ходе операции была уничтожена система радиоэлектронной борьбы ВСУ, а наводчик получил осколочные ранения. Штурмовая группа смогла продвинуться к позициям противника, зачистить опорный пункт и закрепиться на нём. Сейчас Деев и пострадавший наводчик находятся в госпитале.

Боец невидимого фронта: Военный врач рассказала о спасении раненых под огнём
Боец невидимого фронта: Военный врач рассказала о спасении раненых под огнём

Ранее стало известно, что хирурги медицинской службы Уссурийского соединения ВДВ успешно провели сложные операции по спасению двух военнослужащих с тяжёлыми осколочными ранениями грудной клетки. У одного из десантников осколок находился всего в нескольких сантиметрах от сердца, что серьёзно осложняло операцию, у второго — металлический фрагмент проник в мягкие ткани вдоль реберной дуги.

