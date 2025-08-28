Хирурги в полевых условиях достали 20-сантиметровый осколок из груди российского военного

Хирурги медицинской службы Уссурийского соединения Воздушно-десантных войск успешно провели сложные операции по спасению двух военнослужащих, получивших тяжёлые осколочные ранения грудной клетки. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Операция по удалению осколков из груди раненых военнослужащих. Видео © Telegram / Минобороны России

У одного из десантников осколок расположился в нескольких сантиметрах от сердца, поставив под серьёзный риск успешность спасения. Второй боец получил проникающее ранение металлическим фрагментом в мягких тканях вдоль реберной дуги.

Обе операции заняли минимальное время благодаря высокому профессионализму военных медиков. Из тела одного из раненых, известного под позывным Урал, был извлечён опасный осколок длиной 20 сантиметров и шириной 3 сантиметра. Состояние прооперированных военнослужащих в данный момент стабилизировано, дальнейший прогноз положительный. Данный случай вновь подтвердил высочайший уровень подготовки медицинских специалистов ВДВ, способных работать в экстремальных условиях.

Сегодня, 28 августа Россия чествует тех, кто на передовой СВО спасает жизни, рискуя своей — военных медиков. В условиях спецоперации их роль бесценна: под обстрелами и в полевых госпиталях военные медики возвращают бойцов в строй, оставаясь неоценимой поддержкой армии. Этот праздник — дань их мужеству, профессионализму и самоотверженности.