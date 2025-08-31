Мессенджер MAX
31 августа, 09:58

Порты и ПВО NASAMS: Минобороны раскрыло добычу смертоносного русского «квартета» на Украине

МО РФ: ВС РФ нанесли серию ударов по портовой инфраструктуре Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /ID1974

Российские войска провели масштабную операцию, направленную на нейтрализацию стратегически важных объектов, используемых Вооружёнными силами Украины. В частности, в фокусе атаки оказалась портовая инфраструктура, служащая логистической базой для украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны России.

Для нанесения ударов были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Такая комплексная координация позволила эффективно поразить не только инфраструктуру, но и системы противовоздушной обороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, и прикрывающей его ЗРК NASAMS производства Норвегии, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 156 районах», — доложило ведомство.

Армия России почти полностью блокировала Купянск и освободила половину города

Ранее Life.ru рассказывал, что ночью Российская армия нанесла массированный удар по военным объектам на Украине и портовой инфраструктуре. Огромный урон понёс порт в Одесской области. Там был повреждён корабль, на котором привезли беспилотники и оружие для ВСУ.

