1 сентября, 02:17

Пожар на трансформаторной подстанции начался от падения БПЛА в Кропоткине

В Краснодарском крае после налёта украинских беспилотников загорелась трансформаторная подстанция. Как сообщил краевой оперативный штаб, пожар произошёл в промзоне Кропоткина ночью 1 сентября.

«По предварительной информации, пострадавших нет»,указано в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

Как сообщал Life.ru, этой же ночью обломки дрона ВСУ упали на территории Северского района Краснодарского края. Повреждения получили жилые дома в посёлке Ильский. К счастью, люди не пострадали.

