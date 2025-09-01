Обломки беспилотника повредили жилые дома в посёлке Ильский Краснодарского края

Обломки украинского беспилотного летательного аппарата упали на территории Северского района Краснодарского края, повредив жилые дома в посёлке городского типа Ильский. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В двух домах были выбиты окна, в одном повреждён забор, а на третьем участке от падения фрагментов дрона загорелась сухая растительность. Пострадавших среди местных жителей нет.