31 августа, 22:40

Обломки беспилотника повредили жилые дома в посёлке Ильский Краснодарского края

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обломки украинского беспилотного летательного аппарата упали на территории Северского района Краснодарского края, повредив жилые дома в посёлке городского типа Ильский. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В двух домах были выбиты окна, в одном повреждён забор, а на третьем участке от падения фрагментов дрона загорелась сухая растительность. Пострадавших среди местных жителей нет.

Силы ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников над регионами России
Местные жители ранее слышали не менее пяти взрывов, а в небе наблюдали яркие вспышки. ПВО сбила несколько беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Артём Гапоненко
