1 сентября, 00:54

В Нижнекамске приостановили работу аэропорта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maridav

В аэропорту Нижнекамска временно ограничили приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.

По его словам, такие меры связаны с обеспечением безопасности полётов.

«Аэропорт Нижнекамска (Бегишево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», – написал Кореняко.

Ранее Life.ru писал, что ночью 1 сентября Росавиация закрыла аэропорт в Казани. Временные ограничения также действуют в аэропортах Волгограда и Самары.

