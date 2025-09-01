В Нижнекамске приостановили работу аэропорта
В аэропорту Нижнекамска временно ограничили приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.
По его словам, такие меры связаны с обеспечением безопасности полётов.
«Аэропорт Нижнекамска (Бегишево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», – написал Кореняко.
Ранее Life.ru писал, что ночью 1 сентября Росавиация закрыла аэропорт в Казани. Временные ограничения также действуют в аэропортах Волгограда и Самары.