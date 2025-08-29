Бречалов: Аэропорт Ижевска будет носить имя оружейника Михаила Калашникова

Жители Удмуртии по итогам голосования присвоили аэропорту Ижевска новое название. Он будет носить имя Михаила Калашникова. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов.

«Друзья, наш новый аэропорт будет носить имя Михаила Тимофеевича Калашникова - так решили вы. Сегодня Общественная палата республики подвела окончательные итоги голосования. Дальше мы отправляем результаты в Общественную палату России на утверждение — такова процедура», — написал он.

Участие в выборе названия приняли более 70 тысяч жителей республики. Окончательное решение ещё предстоит утвердить на федеральном уровне, однако инициатива уже получила широкую поддержку среди населения.

Михаил Калашников — легендарный советский и российский конструктор стрелкового оружия, создатель автомата АК-47, а также ручных и танковых пулемётов. Он является дважды Героем Социалистического Труда, Героем России, лауреатом Сталинской, Ленинской и Государственной премий. Калашников родился в 1919 году в селе Курья Алтайской губернии и скончался в 2013 году в Ижевске.