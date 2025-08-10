Калашников представил новую линейку автоматов АК-15К и АК-15СК

Концерн «Калашников» впервые показал укороченные версии АК-15К и АК-15СК, а также ручной пулемёт РПЛ-7 под патрон 7,62×39 мм.

«Автомат АК-15 в представленном виде является модернизированной версией, доработанной до уровня автомата АК-12 условно 2023 года», — заявил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев в беседе с ТАСС.

По его словам, новинки повторяют решения 5,45-мм моделей, что упростит их продвижение на внешних рынках.

Параллельно были показаны образцы обновленного всесезонного комплекта полевого обмундирования ВКПО 3.2 из состава перспективного комплекта «Новатор». Все представленные образцы готовы к серийному производству и предназначены как для российских силовых структур, так и для зарубежных заказчиков.

Главный конструктор подчеркнул, что модернизированные автоматы сохраняют эргономику и систему креплений базовой модели, что обеспечивает преемственность для подготовленных специалистов. Презентация стала первым публичным показом нового поколения 7,62-мм оружия от концерна «Калашников».