Аэропорт Казани закрыли для самолётов ночью 1 сентября

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Казани. Сообщение об ограничительных мерах в воздушной гавани появилось в Telegram-канале ведомства.

«Аэропорт Казань — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации.

В ведомстве добавили, что такие меры приняли в целях обеспечения безопасности полётов.