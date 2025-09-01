Аэропорт Казани закрыли для самолётов ночью 1 сентября
Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Казани. Сообщение об ограничительных мерах в воздушной гавани появилось в Telegram-канале ведомства.
«Аэропорт Казань — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации.
В ведомстве добавили, что такие меры приняли в целях обеспечения безопасности полётов.
Отметим, что третий аэропорт, который закрыт этой ночью в России. В частности, около полуночи временные ограничения ввели в воздушных гаванях Волгограда и Саратова, последний аэропорт уже открыт. Позже ограничения ввели в аэропорту Самары.