1 сентября, 00:23

Аэропорт Казани закрыли для самолётов ночью 1 сентября

Обложка © Life.ru

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Казани. Сообщение об ограничительных мерах в воздушной гавани появилось в Telegram-канале ведомства.

«Аэропорт Казань — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации.

В ведомстве добавили, что такие меры приняли в целях обеспечения безопасности полётов.

50 рейсов задержали в аэропорту Сочи из-за атаки на Краснодарский НПЗ
Отметим, что третий аэропорт, который закрыт этой ночью в России. В частности, около полуночи временные ограничения ввели в воздушных гаванях Волгограда и Саратова, последний аэропорт уже открыт. Позже ограничения ввели в аэропорту Самары.

