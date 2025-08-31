Мессенджер MAX
31 августа, 07:32

50 рейсов задержали в аэропорту Сочи из-за атаки на Краснодарский НПЗ

В аэропорту Сочи задержаны на вылет и прилёт 50 рейсов, это коснулось как внутренних, так и международных рейсов. Такая информация следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. Проблемы с авиадвижением возникли в ночь на 31 августа.

Задержаны, в частности, следующие рейсы: в Тбилиси, Батуми, Анталью, Стамбул, Москву, Уфу, Сыктывкар, Екатеринбург, Ереван, Сургут, Самару, Новосибирск, Оренбург. С опозданием будут приняты самолёты, прилетающие из Антальи, Батуми, Тбилиси, Еревана, Москвы (Шереметьево, Домодедово и Внуково), Нижневартовска, Екатеринбурга, Бахрейна, Новосибирска, Кемерово, Барнаула, Уфы, Сыктывкара, Сургута.

Ранее в Краснодарском крае сработала система противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников Вооружённых сил Украины. Обломки сбитого БПЛА упали на территорию Краснодарского НПЗ и вызвали пожар. В аэропорту Сочи вводился план «Ковёр».

