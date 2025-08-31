50 рейсов задержали в аэропорту Сочи из-за атаки на Краснодарский НПЗ

В аэропорту Сочи задержаны на вылет и прилёт 50 рейсов, это коснулось как внутренних, так и международных рейсов. Такая информация следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. Проблемы с авиадвижением возникли в ночь на 31 августа.