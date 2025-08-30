Мессенджер MAX
30 августа, 09:15

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку под Тамбовом, пилот погиб

Обложка © ТАСС / Алексей Павлишак

Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку в Тамбовской области. Пилот скончался на месте, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

«Утром в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о вынужденной жёсткой посадке легкомоторного самолёта-опрыскивателя в Бондарском муниципальном округе, вблизи населённого пункта Граждановка. <…> Жертв и разрушений [на земле] нет, погиб пилот», — говорится в сообщении.

На месте происшествия находится оперативная группа главного управления и одно отделение 15-й пожарной части. Все оперативные службы отреагировали оперативно.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Ещё одна фобия в копилку: Пассажирка самолёта навсегда потеряла слух из-за разгерметизации салона

Ранее сообщалось, что самолёт-амфибия совершил аварийную посадку на реку в Кемеровской области. Детали происшествия выясняются.

