Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку под Тамбовом, пилот погиб

«Утром в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о вынужденной жёсткой посадке легкомоторного самолёта-опрыскивателя в Бондарском муниципальном округе, вблизи населённого пункта Граждановка. <…> Жертв и разрушений [на земле] нет, погиб пилот», — говорится в сообщении.