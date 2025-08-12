Встреча Путина и Трампа
12 августа, 09:30

Самолёт-амфибия совершил аварийную посадку на реку в Кемеровской области

Самолёт-амфибия «Борей» совершил аварийную посадку на реку Томь в Кемеровской области. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в телеграм-канале.

Упавший в Кемеровской области самолёт-амфибия. Фото © Telegram / Mash Siberia

Инцидент произошёл во время частного рейса 9 августа, когда воздушное судно совершило жёсткую посадку на реку неподалёку от населённого пункта Мозжуха в Кемеровском районе. Детали происшествия выясняются.

«Кемеровской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полётов», — говорится в сообщении.

А ранее самолёт «Уральских авиалиний» Airbus A321, летевший из Москвы в Сочи, передал код о серьёзном происшествии на борту. На борту сработала сигнализация, и экипаж принял решение приземлиться в Астрахани. Оказалось, что в одном из багажных отсеков задымление.

BannerImage

Самолёт-амфибия «Борей». Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Мария Любицкая
