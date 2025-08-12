Самолёт-амфибия совершил аварийную посадку на реку в Кемеровской области

Самолёт-амфибия «Борей» совершил аварийную посадку на реку Томь в Кемеровской области. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в телеграм-канале.

Инцидент произошёл во время частного рейса 9 августа, когда воздушное судно совершило жёсткую посадку на реку неподалёку от населённого пункта Мозжуха в Кемеровском районе. Детали происшествия выясняются.