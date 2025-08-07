Причиной экстренной посадки самолёта Уральских авиалиний стало задымление
Причиной вынужденной посадки самолёта «Уральских авиалиний», летевшего из Москвы в Сочи и севшего в Астрахани, стало задымление в одном из багажных отсеков.
«Предварительно: после осмотра воздушного судна в аэропорту Астрахани выявлены следы задымления в одном из багажных отсеков», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее пользователи сервиса Flightradar заметили, что самолёт «Уральских авиалиний» Airbus A321, летевший из Москвы в Сочи, передал код о серьёзном происшествии на борту. Позже в авиакомпании рассказали, что на борту сработала сигнализация, и экипаж принял решение приземлиться в Астрахани.