Регион
7 августа, 08:40

Причиной экстренной посадки самолёта Уральских авиалиний стало задымление

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Причиной вынужденной посадки самолёта «Уральских авиалиний», летевшего из Москвы в Сочи и севшего в Астрахани, стало задымление в одном из багажных отсеков.

«Предварительно: после осмотра воздушного судна в аэропорту Астрахани выявлены следы задымления в одном из багажных отсеков», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее пользователи сервиса Flightradar заметили, что самолёт «Уральских авиалиний» Airbus A321, летевший из Москвы в Сочи, передал код о серьёзном происшествии на борту. Позже в авиакомпании рассказали, что на борту сработала сигнализация, и экипаж принял решение приземлиться в Астрахани.

