Airbus «Уральских авиалиний» передал код о серьёзном происшествии на борту
Самолёт «Уральских авиалиний» Airbus A321, летящий из Москвы в Сочи, предварительно, передал код о серьёзном происшествии на борту, сообщает Baza.
Согласно сервису Flightradar, Airbus летит со скоростью около 280 км/ч, что непривычно мало для высоты в 10 000 метров. Однако не исключено, что данные сервиса отображаются некорректно.
Самолёт Москва — Сочи вылетел из Домодедово около часа назад по расписанию.
