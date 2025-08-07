Приговор Гуцул
Airbus «Уральских авиалиний» передал код о серьёзном происшествии на борту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Synthetic Messiah

Самолёт «Уральских авиалиний» Airbus A321, летящий из Москвы в Сочи, предварительно, передал код о серьёзном происшествии на борту, сообщает Baza.

Согласно сервису Flightradar, Airbus летит со скоростью около 280 км/ч, что непривычно мало для высоты в 10 000 метров. Однако не исключено, что данные сервиса отображаются некорректно.

Самолёт Москва — Сочи вылетел из Домодедово около часа назад по расписанию.

А ранее Life.ru рассказывал, как лайнер авиакомпании Iberia, выполнявший рейс из Мадрида в Париж, «потерял» нос из-за столкновения с птицей. Борт был вынужден совершить экстренную посадку.

