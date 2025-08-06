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6 августа, 07:31

Иностранцы положили глаз на неисправные самолёты российской авиакомпании

S7 могут отдать простаивающие Airbus A320neo на фоне невозможности их ремонта

Обложка © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Обложка © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Авиакомпании из Египта и с Филиппин предложили забрать у S7 неиспользуемые Airbus A320neo с американскими двигателями, которые невозможно ремонтировать в России. Они обещают вернуть лайнеры в строй — но эксперты оценивают шансы таких сделок скептически. Об это сообщил «Коммерсант».

«Наличие этих самолётов в России при отсутствии возможности их полноценного использования не приносит экономической выгоды ни государству, ни авиакомпании»,— говорится в обращении иноастранцев к Минтрансу.

Египетская AlMasria и филиппинская SEAIR обратились к российским властям с просьбой разрешить вывоз из страны воздушных судов Airbus A320/321neo, находящихся в лизинге у S7. Самолёты простаивают из-за невозможности отремонтировать двигатели Pratt & Whitney. Перевозчики готовы поставить их на маршруты между курортами Египта, Филиппин и российскими городами.

Письма с предложениями направила черногорская компания MelonAero — посредник сделки. Там утверждают, что знают, как восстановить лётную годность лайнеров, и готовы урегулировать юридические вопросы с зарубежными лизингодателями и страховщиками. Также обсуждается возможность не просто продажи, но и обмена простаивающих A320neo на другие, более пригодные к обслуживанию в РФ самолёты.

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Милена Скрипальщикова
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