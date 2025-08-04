Нос пассажирского самолёта отвалился из-за влетевшей в отсек птицы

Лайнер авиакомпании Iberia, выполнявший рейс из Мадрида в Париж, был вынужден совершить экстренную посадку, причиной которой стало столкновение с птицей. Об инциденте сообщило издание Elcaso.

Спустя считанные минуты после взлёта Airbus A321 получил серьёзные повреждения носовой части. По данным издания, пернатое существо угодило непосредственно в отсек радара. Из-за высокой скорости удара от самолёта буквально откололся фрагмент передней части фюзеляжа.

В результате полученных повреждений продолжение полёта стало невозможным. Борт был вынужден вернуться в аэропорт Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса. Несмотря на происшествие, пилоту удалось благополучно посадить воздушное судно. Никто из находившихся на борту не пострадал.