Воздушный кошмар: 25 человек госпитализированы из-за попадания самолёта в турбулентность
В США 25 пассажиров госпитализированы после сильной турбулентности
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Самолёт Airbus A330-900 авиакомпании Delta Air Lines, выполнявший рейс DL56 из Солт-Лейк-Сити в Амстердам, был вынужден совершить внеплановую посадку в аэропорту Миннеаполиса после попадания в зону экстремальной турбулентности. Как сообщается на официальном сайте перевозчика, воздушное судно благополучно приземлилось в 19:25 по местному времени (03:25 мск), где его уже ожидали медицинские бригады.
«25 пассажирам потребовалась госпитализация для дальнейшего обследования и лечения», — говорится в заявлении авиакомпании
Всего на борту находились 275 пассажиров и 13 членов экипажа, остальные после осмотра медиков смогли продолжить путешествие.
Ранее в Великобритании был задержан авиапассажир, который угрожал взорвать самолёт. 41-летний гражданин Индии, имеющий статус беженца в Британии, выкрикивал «Аллаху Акбар» и заявил о наличии у него бомбы. Мотивом его действий стало недовольство политикой президента США Дональда Трампа.