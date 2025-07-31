Воздушный кошмар: 25 человек госпитализированы из-за попадания самолёта в турбулентность

Самолёт Airbus A330-900 авиакомпании Delta Air Lines, выполнявший рейс DL56 из Солт-Лейк-Сити в Амстердам, был вынужден совершить внеплановую посадку в аэропорту Миннеаполиса после попадания в зону экстремальной турбулентности. Как сообщается на официальном сайте перевозчика, воздушное судно благополучно приземлилось в 19:25 по местному времени (03:25 мск), где его уже ожидали медицинские бригады.

«25 пассажирам потребовалась госпитализация для дальнейшего обследования и лечения», — говорится в заявлении авиакомпании

Всего на борту находились 275 пассажиров и 13 членов экипажа, остальные после осмотра медиков смогли продолжить путешествие.